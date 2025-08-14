United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,44 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 25,44 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 25,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 25,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 793 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,70 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 4,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,69 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,671 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,19 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

