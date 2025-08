UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 239,60 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 239,60 USD. Bei 240,48 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 237,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 456.034 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 163,12 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 01.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 2,07 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,50 USD.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,36 USD je UnitedHealth-Aktie.

