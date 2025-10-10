UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagabend im Minus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 356,79 USD abwärts.
Um 20:07 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 356,79 USD. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 354,83 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 369,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.220.598 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 76,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Abschläge von 34,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,55 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.
Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 USD, nach 4,54 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 28.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,22 USD je Aktie aus.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
