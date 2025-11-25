UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Dienstagabend positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 326,06 USD. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 328,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 321,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 451.425 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 622,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 90,89 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,03 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,59 USD aus.

Am 28.10.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 6,51 USD in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,32 USD je Aktie aus.

