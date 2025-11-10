DAX23.928 +1,5%Est505.649 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.080 +2,0%
Unter Druck

HelloFresh-Aktie hebt ab: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen

10.11.25 09:26 Uhr
HelloFresh kontert nach Shortseller-Attacke: Grizzly Research im Visier - Aktie deutlich fester | finanzen.net

HelloFresh hat einen Bericht des Shortsellers Grizzly Research "entschieden" zurückgewiesen, der unter anderem dem Management vorgeworfen hatte, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern.

Der Bericht, den Grizzly Research auf seiner Webseite veröffentlich hat, hat die HelloFresh-Aktie in den vergangenen beiden Tagen unter Druck gesetzt. Das Papier schloss am Freitag 4,6 Prozent im Minus.

"Der Bericht basiert auf Behauptungen, die entweder unsubstantiiert oder veraltet sind oder ohne den notwendigen Kontext dargestellt werden", teilte HelloFresh mit. "Die Gesellschaft bereitet derzeit eine ausführliche Stellungnahme vor, die voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden wird, um weitere Klarstellungen vorzunehmen und alle relevanten Fragen zu adressieren."

Insbesondere mehrere Aussagen über Unternehmenschef Dominik Richter seien unzutreffend und stellten "seine Transaktionen in HelloFresh-Aktien grob verzerrt dar". Der CEO hatte Aktien verpfändet - laut Grizzly Research, um Immobilieninvestitionen seines Bruders zu finanzieren. Laut HelloFresh hat Richter von dem Geld weitere Aktien des Unternehmens gekauft, was sein Vertrauen in das langfristige Entwicklungspotenzial von HelloFresh wiederspiegele.

"Der Gesellschaft sind Governance, Transparenz und verantwortungsbewusstes Handeln sehr wichtig", betonte das Berliner Unternehmen. "Die Handlungen des Aufsichtsrats und des Vorstands der Gesellschaft stehen weiterhin vollständig im Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Der aktuelle operative Fokus der Gesellschaft und ihrer Organe liegt auf der Steigerung der Effizienz, der Margenverbesserung und der disziplinierten Allokation ihres Kapitals."

Im XETRA-Handel notiert die HelloFresh-Aktie zeitweise 4,50 Prozent höher bei 5,94 Euro.

DOW JONES

