Aktie im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit positiven Vorzeichen

13.11.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
82,18 EUR -0,66 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 96,70 USD nach oben. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 97,11 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,20 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 445.702 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 138,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 82,00 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,20 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,33 USD.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,52 Prozent auf 21,43 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,22 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

