United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagabend höher

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 96,31 USD nach oben.

Die United Parcel Service-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 96,31 USD. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 96,69 USD. Bei 95,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 433.868 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,64 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 43,95 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 14,86 Prozent wieder erreichen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,33 USD an.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,43 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 22,22 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

