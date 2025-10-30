United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 95,38 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 95,38 USD ab. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,23 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.325.495 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 31,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2024 mit 6,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,55 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 123,33 USD angegeben.

Am 28.10.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,80 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

