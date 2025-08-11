Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie in Rot
Bayer will sein Medikamentenangebot gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs mit einem kleineren Milliardendeal stärken.
Werte in diesem Artikel
Mit Kumquat Biosciences sei eine exklusive weltweite Lizenz und die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung eines sogenannten Kras-G12D-Inhibitors vereinbart worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Dabei könne das US-Unternehmen bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) erhalten, einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie zusätzlicher Umsatzbeteiligungen.
Kumquat erhielt den Angaben zufolge im Juli die Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels für seinen Kras-G12D-Inhibitor. Diese soll gegen Krebsarten eingesetzt werden, die auf Kras-G12D zurückgehen - eine spezifische Mutation des Kras-Gens.
Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 25,57 Euro.
/mis/stk
BERLIN/SAN DIEGO (dpa-AFX)
