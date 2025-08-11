DAX23.951 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1606 -0,1%Öl66,45 -0,4%Gold3.339 -0,2%
US-Kooperation

Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie in Rot

12.08.25 11:54 Uhr
Bayer-Aktie im Minus: US-Kooperation soll Entwicklungsportfolio gegen Krebs stärken | finanzen.net

Bayer will sein Medikamentenangebot gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs mit einem kleineren Milliardendeal stärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
25,56 EUR -0,23 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit Kumquat Biosciences sei eine exklusive weltweite Lizenz und die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung eines sogenannten Kras-G12D-Inhibitors vereinbart worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Dabei könne das US-Unternehmen bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) erhalten, einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie zusätzlicher Umsatzbeteiligungen.

Wer­bung

Kumquat erhielt den Angaben zufolge im Juli die Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels für seinen Kras-G12D-Inhibitor. Diese soll gegen Krebsarten eingesetzt werden, die auf Kras-G12D zurückgehen - eine spezifische Mutation des Kras-Gens.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 25,57 Euro.

/mis/stk

BERLIN/SAN DIEGO (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

