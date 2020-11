Windkraftanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen - Vestas-Aktie sackt dennoch ab

Zwar fiel der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 Prozent auf 412 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mitteilte. Der Wert lag damit aber deutlich über den Erwartungen von Analysten, die mit rund 374 Millionen gerechnet hatten.

Allerdings sackte die Aktie in Kopenhagen aktuell um 4,04 Prozent auf 1.069,00 dänische Kronen ab, weil Anleger mit dem Verlauf der US-Präsidentschaftswahlen das Risiko höher einschätzten, dass es erneuerbare Energien bei einer Wiederwahl von Donald Trump in den USA künftig schwerer haben könnten. Zudem habe Vestas beim Auftragseingang die Erwartungen verfehlt, schrieb JPMorgan-Analyst Akash Gupta. Anstatt von gut 4,2 Gigawatt habe er mit 4,5 Gigawatt im dritten Quartal gerechnet.

Ende September zählte das Unternehmen bestehende Aufträge für neue Anlagen im Wert von 14,6 Milliarden Euro - rund 11,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Inklusive der Serviceaufträge beträgt der Auftragsbestand 33,9 Milliarden Euro, liegt damit 1,1 Milliarden über dem Vorjahreswert und auch so hoch wie noch nie.

Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 31 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Vestas seine Prognose: Weiterhin solle der Umsatz bei 14 bis 15 Milliarden Euro liegen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 570 dänische Kronen belassen. Die Zahlen des Windanlagenbauers bedeuteten eine Belastung für die Konsensprognosen zum Gesamtjahr, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Vestas habe beim Auftragseingang erstmals in diesem Jahr die Erwartungen verfehlt.

