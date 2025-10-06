Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 42,91 USD.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 42,91 USD. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 42,64 USD. Bei 43,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.641.611 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 14,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Am 21.07.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot