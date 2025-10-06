Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 41,56 USD abwärts.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 41,56 USD. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 41,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.704.987 Verizon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Gewinne von 13,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 9,55 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.
Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
