Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 40,11 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 40,11 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 39,94 USD. Bei 40,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.845.072 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 15,30 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 6,28 Prozent sinken.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 USD je Aktie belaufen.

