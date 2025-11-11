Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon reagiert am Abend positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 40,58 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 40,58 USD. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 40,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,08 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.711.974 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,37 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 USD belaufen.

Am 29.10.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,82 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 33,33 Mrd. USD eingefahren.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.01.2027.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,69 USD je Aktie.

