Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon fällt am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,89 USD.
Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 43,89 USD. Die Verizon-Aktie sank bis auf 43,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.012.573 Verizon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 7,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 16,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD.
Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
