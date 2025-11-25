DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
25.11.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 331,41 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 331,41 USD zu. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 332,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 328,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222.311 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 299,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 9,76 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 16,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

