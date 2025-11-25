DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.936 +0,3%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1578 +0,4%Öl62,27 -1,7%Gold4.132 -0,1%
25.11.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 335,00 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 335,00 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 335,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,90 USD. Zuletzt wechselten 513.585 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 12,09 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 28.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 16,28 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

