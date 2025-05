Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Nachmittag positiv

Visa im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 360,13 USD zu.

Das Papier von Visa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 360,13 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 360,69 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 359,34 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.455 Stück gehandelt.

Am 20.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei 252,74 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,82 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 387,25 USD.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,59 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,33 USD je Aktie belaufen.

