Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,42 EUR an der Tafel.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 89,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,36 EUR. Bei 89,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.144 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 27,71 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 11,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,00 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 26,42 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

