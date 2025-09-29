Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,96 EUR nach. Bei 91,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 109.121 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 19,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,82 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,21 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,58 EUR fest.

