Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,87 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,87 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,66 EUR ein. Bei 26,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.250.496 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 23,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,80 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

