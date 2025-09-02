DAX23.659 +0,7%ESt505.333 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.548 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO
PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktienkurs im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Einbußen

03.09.25 12:06 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,75 EUR -0,38 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,87 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,66 EUR ein. Bei 26,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.250.496 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 23,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,80 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien

August 2025: Experten empfehlen Vonovia SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen