So entwickelt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Mittwochnachmittag ein

03.09.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 25,84 EUR nach.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 25,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 25,61 EUR. Bei 26,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.127.706 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 7,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,80 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien

August 2025: Experten empfehlen Vonovia SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
