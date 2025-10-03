Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,58 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,58 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 26,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 272.492 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,50 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

