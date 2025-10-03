DAX24.461 +0,2%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,54 +0,4%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Freitagvormittag

03.10.25 09:27 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verliert am Freitagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,67 EUR.

Vonovia SE
26,63 EUR -0,04 EUR -0,15%
Das Papier von Vonovia SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,67 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 26,64 EUR. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.533 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 33,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,82 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

