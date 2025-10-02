DAX24.449 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,10 -0,5%Gold3.887 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

02.10.25 12:07 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Vonovia SE
Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 26,91 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,98 EUR. Bei 26,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 613.629 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,23 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 10,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

