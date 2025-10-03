Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 26,64 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,48 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 646.480 Stück.

Bei 33,50 EUR markierte der Titel am 04.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,75 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 9,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

