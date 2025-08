Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 28,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 28,36 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 3.106.010 Stück.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,64 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,27 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,29 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Ausblick: Vonovia SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

So schätzen Analysten die Vonovia SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren angefallen