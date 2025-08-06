Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,37 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 28,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.215.197 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Abschläge von 15,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,51 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.05.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Aktie aus.

