DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.040 +0,2%Nas21.368 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagnachmittag im Plus

08.08.25 16:09 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,45 EUR 0,05 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 28,53 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,76 EUR. Bei 28,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 885.336 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,93 Prozent. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,51 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie klettert: Ziel für Vorsteuergewinn 2025 erhöht

Investment-Note für Vonovia SE-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
06.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen