Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,53 EUR.
Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 28,53 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,76 EUR. Bei 28,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 885.336 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,93 Prozent. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Abschläge von 15,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,51 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,10 EUR fest.
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
