Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 27,27 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 27,27 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,43 EUR. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 771.990 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

