Vonovia SE Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,50 EUR zu. Mit einem Wert von 28,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.955 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,47 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 18,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,51 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie klettert: Ziel für Vorsteuergewinn 2025 erhöht