DAX24.086 -0,3%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1655 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.364 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Vonovia SE Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE am Vormittag zu

11.08.25 09:24 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE am Vormittag zu

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,60 EUR 0,19 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,50 EUR zu. Mit einem Wert von 28,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.955 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,47 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 18,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,51 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie klettert: Ziel für Vorsteuergewinn 2025 erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
06.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen