Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Dienstagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR.
Die Vonovia SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,66 EUR. Bei 28,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 409.548 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 15,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 15,77 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,51 EUR.
Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Baader Bank
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
