Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Blick auf Vonovia SE-Kurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Dienstagmittag

12.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR.

Vonovia SE
28,48 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Vonovia SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,66 EUR. Bei 28,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 409.548 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 15,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 15,77 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,51 EUR.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
06.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

