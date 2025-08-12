DAX24.234 +0,9%ESt505.383 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin103.024 +0,1%Euro1,1711 +0,3%Öl65,70 -0,6%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen TUI-Aktie im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer Vestas-Aktie in Rot: Auftragseingang bei Vestas erleidet kräftigen Dämpfer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Aufschlag

13.08.25 12:05 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,15 EUR -0,14 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,37 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 323.443 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,23 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,51 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.08.2025. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie klettert: Ziel für Vorsteuergewinn 2025 erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
06.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen