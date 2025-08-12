Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR zu.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,22 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,37 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 323.443 Vonovia SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,23 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,51 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.08.2025. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.
Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie
Vonovia-Aktie klettert: Ziel für Vorsteuergewinn 2025 erhöht
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Baader Bank
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
