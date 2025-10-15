Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,55 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 27,55 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,43 EUR ab. Mit einem Wert von 27,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 428.575 Aktien.
Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,91 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 16,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
