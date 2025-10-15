DAX24.319 +0,3%Est505.634 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Profil
Notierung im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

15.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 27,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,90 EUR 0,16 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,74 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,61 EUR. Bei 27,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 66.873 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 32,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,82 EUR aus.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

