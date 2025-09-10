Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 26,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 26,64 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 26,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.683 Vonovia SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 27,36 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,80 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

