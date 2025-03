Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Montagvormittag ausgebremst

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 25,65 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 25,65 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,55 EUR. Bei 25,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 256.178 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 24,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 23,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 7,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,79 EUR.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,40 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Umsatz von 1,43 Mrd. EUR eingefahren.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

