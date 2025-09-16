DAX23.357 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,86 -0,9%Gold3.663 -0,7%
Aktienkurs im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Kursplus

17.09.25 12:06 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 26,40 EUR.

Das Papier von Vonovia SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 26,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,44 EUR. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 331.106 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 28,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 8,98 Prozent sinken.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen