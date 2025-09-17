Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,23 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 26,23 EUR nach. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,99 EUR nach. Bei 26,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.300.324 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 22,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie zieht leicht an: Daniel Riedl verlässt Vorstand

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse