Vonovia SE Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,99 EUR nach oben.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 25,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 26,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.513 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,54 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,58 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

