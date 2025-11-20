Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag gefragt

So entwickelt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,16 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 26,16 EUR. Bei 26,23 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 328.810 Vonovia SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,50 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

