Vonovia SE im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

19.11.25 12:04 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,79 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,90 EUR 0,18 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 25,79 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Vonovia SE-Aktie bei 25,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,64 EUR. Bei 25,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 319.485 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,82 Prozent.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich Vonovia SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

