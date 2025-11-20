DAX23.330 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.061 -0,4%
Aktienkurs aktuell

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,06 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 26,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.920 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,10 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,58 EUR angegeben.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,62 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

