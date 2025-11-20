Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE fällt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,00 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 26,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 25,94 EUR. Bei 26,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 710.461 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,38 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr