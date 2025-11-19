Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Mittwochvormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,74 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,74 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 25,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.648 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 19,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie eingefahren. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

