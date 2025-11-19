Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zieht am Mittwochnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 26,10 EUR.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 26,10 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,12 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 635.935 Vonovia SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,58 EUR an.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

