Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,41 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 26,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,31 EUR. Zuletzt wechselten 22.898 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Gewinne von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

