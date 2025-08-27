DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.527 -0,1%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Aktie im Blick

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

28.08.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 28,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,02 EUR -0,61 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 28,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,98 EUR aus. Bei 28,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.283.996 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 14,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Vonovia SE-Aktie Buy

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
