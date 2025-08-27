Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 28,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 28,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,98 EUR aus. Bei 28,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.283.996 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 14,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

