Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 23,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:52 Uhr 5,4 Prozent. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.771.300 Stück.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,23 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

