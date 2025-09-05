DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.644 +0,2%
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktie im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 16:09 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 86,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
86,10 EUR -1,10 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 86,80 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 85,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,10 EUR. Zuletzt wechselten 22.695 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 9,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 53,51 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
